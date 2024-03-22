В реки Приморья отправятся миллионы мальков кеты

В апреле лососевые рыбоводные заводы Приморского филиала Главрыбвода приступят к выпуску молоди кеты. За весенний сезон реки края примут более 17 млн мальков.

В Приморском крае лососевые рыборазводные заводы готовятся к открытию весеннего сезона. С начала апреля и до конца мая они выпустят в реки более 17 млн особей молоди кеты.

Молодь тихоокеанских лососей для зарыблений вырастили специалисты Приморского филиала Главрыбвода. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в рамках государственного задания запланирован выпуск 8 млн мальков. Еще большее количество кетовой молоди — 9,2 млн экземпляров — пополнит рыбные запасы Приморья в качестве компенсации ущерба, нанесенного водным биоресурсам и среде их обитания.

Участие бизнеса в компенсационных мероприятиях в Росрыболовстве считают позитивной тенденцией. «Все больше компаний понимают необходимость бережного отношения к природным ресурсам и свою экологическую ответственность», — отмечается в пресс-релизе ведомства.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews