Дагестан работает над восстановлением запасов русского осетра

Мехтебский рыбоводный завод Терско-Каспийского филиала Главрыбвода впервые получил икру русского осетра от собственных производителей. На формирование заводского маточного стада ушло почти полтора десятилетия.

Рыбоводные заводы Терско-Каспийского филиала Главрыбвода начали работать над формированием ремонтно-маточного стада из молоди русского осетра в 2011 г. Обзавестись собственными производителями этой ценной рыбы рыбоводам пришлось из-за уменьшения запасов осетровых, пострадавших от исчезновения естественных нерестилищ.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, в 2024 г. особи из состава ремонтно-маточного стада достигли половозрелости и были использованы для получения икры. В результате инкубирования оплодотворенной икры на заводе планируют получить жизнестойкую личинку русского осетра, которую затем пересадят в бассейны для подращивания до нормативной навески в 2 г.

В дальнейшем подросшую молодь выпустят в Каспийское море и реки Терек и Сулак для пополнения рыбных запасов. Всего в рамках госзадания в 2024 г. Терско-Каспийский филиал Главрыбвода должен выпустить в естественную среду обитания 100 тыс. мальков русского осетра.

Как подчеркнули в филиале, эта задача будет полностью выполнена за счет икры, полученной от собственных производителей. В предыдущие годы для этой цели использовалась оплодотворенная икра, поступавшая с рыбоводных заводов Каспийского филиала.

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