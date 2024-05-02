Сильная переработка — гордость отрасли

Для того чтобы рассказать, чем живет сегодня российский рыбоперерабатывающий бизнес, Fishnews запустил специальную рубрику «Сильная переработка — гордость отрасли».

О качестве работы российской рыбной отрасли потребитель судит прежде всего не по статистическим отчетам об общем вылове и производстве продукции, а по тому, что он видит на полках магазинов. То есть по результатам труда рыбоперерабатывающих компаний, выпускающих товары категории b2c. И госполитика, на наш взгляд, обязательно должна учитывать эту роль предприятий.

В новой рубрике мы стремимся подробнее рассказать о тех, кто обеспечивает рыбный ассортимент в российской рознице.

Какие решения оказались бы действенными для роста потребления рыбы и морепродуктов в стране? Какие меры на государственном уровне важны для развития переработки, ориентированной на конечного покупателя? Какие действия со стороны участников товаропроводящей цепи помогли бы успешной работе российского рыбного рынка? Обо всем этом наша новая рубрика «Сильная переработка — гордость отрасли».

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