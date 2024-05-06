Сахалинские ученые отслеживают старт «красной» путины

Лососевая путина в Сахалинской области взяла старт с открытием любительского лова симы. За ходом рыбалки следят специалисты отраслевой науки.

Напомним, что сроки лова симы в Сахалинской области на заседании в апреле определила региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб. На юго-западном Сахалине рыбакам-любителям разрешено добывать этот вид лосося с 1 мая. В мае-июне откроется лов и в других районах.

Возможный вылов симы на западном и восточном побережье острова суммарно составляет 70 тонн.

Ученые осуществляют контроль за ходом любительской рыбалки симы на Сахалине, рассказали Fishnews в пресс-службе Сахалинского филиала ВНИРО. Цель — рациональное и бережное использование этого ресурса.

Добыча симы допускается только удебными орудиями улова, напомнили в СахНИРО.

В целом общий прогноз по вылову тихоокеанских лососей в Сахалинской области на нынешний год составляет порядка 90 тыс. тонн.

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