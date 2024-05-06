Рост выпуска продукции глубокой переработки зафиксировало Росрыболовство

За январь-март 2024 г. в России выпущено более 1,2 млн тонн рыбной продукции — на 4,2% выше уровня прошлого года. Прибавку в производстве обеспечила продукция глубокой переработки, сообщили в Федеральном агентстве по рыболовству.

О результатах производства рыбопродукции в России за первый квартал 2024 г. Росрыболовство проинформировало со ссылкой на оперативные данные Росстата.

Выпуск рыбы приготовленной, консервированной и икры достиг 189 тыс. тонн, что на 11,4% больше показателя за первые три месяца 2023 г. Производство филе рыбного мороженого составило 88 тыс. тонн (+11% к уровню предыдущего года), фарша и мяса рыбы мороженых — 43 тыс. тонн (+17,3%).

Ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных мороженых и приготовленных произведено 27 тыс. тонн (+7,5%). Муки и гранул из водных биоресурсов, непригодных к употреблению в пищу, — 61 тыс. тонн (+15,5%). При этом снизилось производство рыбы мороженой — на 1,9%, до 755 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР.

«Таким образом, на фоне положительной динамики вылова в стране наблюдается рост выпуска рыбной продукции глубокой переработки: приготовленной и консервированной рыбы, филе и фарша. Развитие данных направлений переработки дает возможность облегчить процесс приготовления рыбных блюд, а также предложить потребителю уже готовые продукты. Этот тренд способствует популяризации рыбной продукции и повышению спроса в «рыбном» продуктовом сегменте», — заявили в ведомстве.

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