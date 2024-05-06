Для прудовой аквакультуры уточнили правила

Правительство внесло изменения в правила, регулирующие предоставление водного объекта в пользование. Поправки касаются в том числе прудового рыбоводства.

Изменения в Правила подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование внесены постановлением от 4 мая 2024 г. № 579.

Как сообщает корреспондент Fishnews, разработчики предусмотрели уточнения по предоставлению в пользование водного объекта для прудовой аквакультуры. Предусмотрено, что в территориальном органе Росводресурсов может быть дополнительно запрошена информация из государственного водного реестра о площади акватории водного объекта.

Региональные власти или орган местного самоуправления, к которым обратился с заявлением о предоставлении водного объекта предприниматель, запрашивают ряд сведений в ведомствах. Теперь уточняется, что у Ростехнадзора запрашиваются сведения о дате ввода в эксплуатацию гидротехнического сооружения (водоподпорного сооружения на водотоках) — если речь идет о прудовой аквакультуре на водных объектах с акваторией площадью свыше 200 га, образованных до 1980 г.

Предприниматель вправе приложить к заявлению о предоставлении водного объекта документы, подтверждающие площадь водного объекта, а также дату ввода ГТС в эксплуатацию (если от этого зависят принципы регулирования работы рыбовода).

Исключается требование указывать в заявлении регистрационный код ГТС в Российском регистре гидротехнических сооружений.

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 г. При этом уже исключено требование об указании регистрационного кода.

Напомним, что в 2021 г. был принят федеральный закон, призванный урегулировать вопросы аквакультуры в прудах, образованных водоподпорными сооружениям на водотоках. Предусмотрено, что прудовая аквакультура в прудах, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках и с акваторией площадью не более 200 га, а также на водных объектах, используемых в процессе функционирования мелиоративных систем, осуществляется на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование. Такой же принцип был распространен на водные объекты с акваторией площадью больше 200 га, образованные водоподпорными сооружениями до 1980 г.

Изменения затем отразили в правилах предоставления водоемов в пользование.

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