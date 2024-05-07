Рефрижераторный флот под инвестквоты получил особые требования к локализации

Правительство включило особые условия для признания судами российской постройки рефрижераторного флота для участия в программе инвестиционных квот вылова.

Напомним, что кабмин внес изменения в постановление от 17 июля 2015 г. № 719, регулирующее вопросы отнесения промышленной продукции к российской. Особые условия предусмотрены для флота, заказываемого для участия в программе инвестиционных квот, сообщает корреспондент Fishnews.

В постановлении оговорены требования и к рефрижераторным судам. Для рефрижераторного флота под инвестквоты должна набираться следующая сумма баллов: до 30 июня 2025 г. не менее 2500 баллов, с июля 2025 г. не менее 3200 баллов, с 1 июля 2027 г. не менее 3750 баллов. Речь идет о требованиях на дату заключения договора на строительство судна.

Для остальных рефрижераторных судов условия более жесткие: до 30 июня 2023 г. не менее 2500 баллов, с 1 июля 2023 г. не менее 3200 баллов, 1 июля 2025 г. не менее 3750 баллов.

Возможность получить квоты вылова после ввода в эксплуатацию транспортного флота российской постройки предусмотрена в рамках второго этапа инвестиционных квот. Предварительно предполагается постройка 4 таких судов.

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