Квоты под инвестиции: что в планах

По итогам второй части программы квот под инвестиции на Дальнем Востоке должно быть обновлено до 80% мощностей флота, говорится в материалах Росрыболовства.

По результатам второго этапа программы квот под инвестиции (а это крабовые аукционы с инвестобязательствами и рыбные инвестквоты), предусмотренной принятым в конце 2022 г. законом, прогнозируется строительство 9 заводов большой мощности по переработке минтая и сельди, 2 заводов малой мощности, 15 рыбопромысловых судов, а также 31 краболова. Предполагается также постройка пяти крупных и 1 малого логистического комплекса. Об этом говорится в материалах об итогах деятельности Росрыболовства за 2023 г. и задачах на 2024 г., сообщает корреспондент Fishnews. На втором этапе появился и новый объект инвестиций — транспортный рефрижератор. Предварительно планируется построить 4 таких судна.

Первая кампания по приему заявок от желающих участвовать во втором этапе инвестквот прошла в 2023 г. Отобрано 11 проектов по строительству береговых перерабатывающих заводов — Росрыболовство уже выпустило приказ о закреплении за заявителями долей квот на промысел: осваивать эти объемы предприятия смогут после ввода береговых фабрик в эксплуатацию. Среди желающих построить суда (поступили заявки на создание 15 таких объектов — 11 промысловых судов и 4 транспортных рефрижераторов) 21 мая должен пройти «аукцион на понижение»: такая процедура позволит определить доли квот вылова для заявителей.

Также с марта по июнь включительно проходит еще один сбор заявок от желающих участвовать во втором этапе инвестквот. Напомним, что вторая часть программы инвестиционных квот предусматривается для Дальнего Востока.

Также прошлой осенью прошел крабовый аукцион второго этапа: он предполагает строительство 23 судов-краболовов и 4 логистических комплексов. Проданы доли квот для промысла на Дальневосточном бассейне. Однако законодательство предполагает и возможность торгов по крабам Северного бассейна.

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