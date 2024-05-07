Комиссия по анадромным определила подходы к путине на Северных Курилах

Профильная комиссия в Сахалинской области рассмотрела вопросы организации добычи лососей на Северных Курилах. Путина здесь откроется в июне.

Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Сахалинской области установила объемы вылова тихоокеанских лососей для промышленного лова, организации любительской рыбалки и традиционного промысла.

В Восточно-Сахалинской подзоне ожидается вылов более 38,4 тыс. тонн горбуши, сообщает корреспондент Fishnews. Прогноз по кете — более 15,5 тыс. тонн. Также установлены объемы добычи кижуча — около 22 тонн.

На северо-западном Сахалине к освоению определено 848,5 тонны горбуши и 1630,8 тонны кеты. Промысел горбуши на юго-западном побережье предполагается не открывать. Возможный вылов кеты для юго-западного Сахалина составляет около 436,8 тонны.

Объем добычи горбуши в Южно-Курильской зоне — более 9541,9 тонны, кеты — около 11190,4 тонны, нерки — 10,8 тонны, симы — 0,8 тонны.

На Северных Курилах ожидания следующие. В Камчатско-Курильской подзоне, в границах Сахалинской области, объем вылова горбуши составляет 500 тонн, кеты — 250 тонн, нерки — 200 тонн, кижуча — 50 тонн.

В Северо-Курильской зоне к освоению предлагается около 2463,6 тонны горбуши, 1446,6 тонны кеты, 1199,1 тонны нерки и около 349 тонн кижуча.

Промышленный вылов тихоокеанских лососей в Северо-Курильской зоне, по решению комиссии, должен открыться 18 июня. В Камчатско-Курильской подзоне — 22 июня. Окончание лова запланировано на 31 августа.

При этом запрещается добыча тихоокеанских лососей на участках у острова Шумшу ставными сетями с 15 июля по 15 августа.

Комиссия также определила принципы установления объемов для предприятий.

Ранее специалисты приняли решение по организации добычи симы в рамках любительского рыболовства.

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