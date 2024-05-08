Росрыболовство: порты Приморья готовы к приемке рыбопродукции

К 6 мая рыбные холодильники Приморского края была загружены на 30%, сообщили в Федеральном агентстве по рыболовству. Впереди — приемка лососевых уловов.

Сейчас традиционный перерыв между двумя важнейшими путинами — минтаевой, завершившейся в апреле, и лососевой, стартующей в июне, напомнили в ведомстве.

Тем не менее промысел в Дальневосточного бассейне не останавливается, и в порты Приморья продолжают подходить из районов добычи суда с рыбопродукцией.

К 6 мая на хранение в холодильники было помещено 34,2 тыс. тонн свежемороженой рыбной продукции. К началу месяца на подходах к портам края находилось 33 судна с 16 тыс. тонн рыбопродукции. Это уловы минтая (5,6 тыс. тонн), сельди (4,6 тыс. тонн) и трески (0,3 тыс. тонн), рассказали Fishnews в пресс-службе ФАР.

При этом в ведомстве заявили, что на Дальнем Востоке с начала года в оптовом сегменте подешевела продукция из основных объектов промысла. Стоимость трески снизилась на 4,3% (до 220 рублей за 1 кг), минтая — на 19,6% (до 90 рублей за 1 кг), сельди — на 5,6% (до 84 рублей за 1 кг), камбал – на 12,7% (до 89 рублей за килограмм).

В центральных регионах цена на минтай упала на 13,4% (до 116 рублей), на мойву – на 21,5% (до 73 рублей).

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