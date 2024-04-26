Специалисты обсудили результаты и перспективы промысла минтая

За сезон «А» минтаевой путины в Охотском море предприятия показали хороший результат по освоению допустимого улова — об этом говорилось на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета.

Результаты промысла минтая обсудили на заседании ДВНПС во Владивостоке, сообщает корреспондент Fishnews. За зимне-весенний сезон в трех подзонах Охотского моря — Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской — выловлено около 827 тыс. тонн. Рост по сравнению с показателем прошлого года составил порядка 24 тыс. тонн. Общий допустимый улов за сезон «А» выбрали на 87%. «Мы считаем, что это хороший результат», — прокомментировал в своем выступлении президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

В сезон «Б» рыбакам предстоит освоить порядка 123 тыс. тонн — и нет оснований полагать, что эти объемы не будут выбраны, рассказал заместитель директора ВНИРО — руководитель Тихоокеанского филиала института (ТИНРО) Алексей Байталюк.

Освоение ОДУ по итогам двух сезонов охотоморской путины составит порядка 93-94%, считают в отраслевом институте.

Алексей Байталюк рассказал о промысловых показателях, погодных условиях на путине. Количество штормовых дней в нынешнем году было меньше, чем в 2023 г. Это благоприятный фактор, но такая ситуация сказалась на ледовой обстановке. По словам Алексея Байталюка, 2023 и 2024 гг. стали годами с нарастанием ледовитости. Насколько такая тенденция устойчива, пока сказать сложно. Но очевидно, что путина следующего года будет проходить в этом плане в условиях, схожих с нынешним годом.

Алексей Буглак обратил внимание на интересную тенденцию: рост вылова в других районах промысла в период охотоморской минтаевой экспедиции. В этом году прочие районы добычи суммарно дали 224 тыс. тонн.

В целом к завершению сезона «А» вылов минтая по Дальневосточному бассейну впервые за 15 лет превысил 1 млн тонн, подчеркнул глава ассоциации.

Президент АДМ подробно остановился на производстве продукции. Выпуск минтая б/г вырос на 8%, значительное увеличение наблюдается по сурими — 40%, по икре. Производство филе и фарша осталось примерно на уровне 2023 г. «Но я считаю, что это хороший результат, учитывая, что в середине сезона спад по филе достигал 30%», — прокомментировал Алексей Буглак.

При этом глава ассоциации указал на то, что на экономический результат влияла неблагоприятная динамика на внешних рынках.

Сохраняется, по словам Алексея Буглака, тенденция сокращения численности флота на траловом промысле минтая в период охотоморской экспедиции. Однако эффективность промысла в целом остается на высоком уровне.

Отраслевая наука и АДМ отметили успешный опыт взаимодействия в организации работы наблюдателей на промысловых судах. Президент объединения также поблагодарил Росрыболовство за организацию путины, за работу штаба, который вновь показал свою эффективность. Глава ассоциации также подчеркнул конструктивный подход Пограничной службы в период адаптации отрасли к ведению электронного рыболовного журнала.

На заседании говорилось и о перспективах промысла минтая — в Охотском и Беринговом морях. Предварительно наука предложила увеличить ОДУ на 2025 г. по сравнению с нынешним годом, но это еще предстоит обсудить. Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев выступил на заседании с предложением сохранить значения допустимого улова по районам Охотского моря и Западно-Беринговоморской зоне на уровне 2024 г. Руководитель АСРФ отметил, что по этой теме проводились консультации с другим отраслевым объединением — Ассоциацией добытчиков минтая.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков поручил ВНИРО проанализировать вопрос по ОДУ.

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