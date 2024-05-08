Добытчикам анадромных рыб готовят алгоритм заключения соглашений с регионами

Продолжается разработка постановления правительства о правилах подготовки и согласования проекта соглашения, которое добытчики лососей и других анадромных видов рыб будут заключать с региональными властями.

Минэкономразвития организовало публичные консультации по проекту постановления «Об определении Правил подготовки и согласования проекта соглашения об участии в социально-экономическом развитии субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 4 статьи 29.1 федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов», и примерной формы такого соглашения».

В соответствии с принятым в июле федеральным законом, предприятия, которые хотят работать на рыболовных участках для добычи анадромных видов рыб, должны будут заключить соглашение об участии в социально-экономическом развитии региона. Такое условие предусмотрено и для организаторов любительского рыболовства (в случае с анадромными видами).

Согласовывать условия соглашений будут региональные комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб — за ними уже закреплены соответствующие функции.

Как сообщает корреспондент Fishnews, подготовленный Минсельхозом проект постановления предусматривает порядок подготовки и согласования соглашения. Оговорены случаи, когда через аукцион будет распределяться новый участок; когда на торги будет выставляться РЛУ, договор на который не перезаключается; когда договор досрочно расторгнут; когда участок перезакрепляется за добросовестным пользователем.

При этом предложено предусмотреть возможность инициировать изменения соглашения. Исключение — изменение предмета соглашения (условий).

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