Система федеральных ведомств осталась практически без изменений

Владимир Путин практически сохранил прежнюю структуру федеральных органов исполнительной власти. Изменение коснулось только системы Минобороны.

Структура федеральных органов исполнительной власти на новый период предусмотрена указом президента от 11 мая 2024 г. № 326.

Как сообщает корреспондент Fishnews, у премьер-министра сохраняется 10 заместителей, в том числе первый вице-премьер, зампред правительства — полномочный представитель президента в ДФО, зампред правительства — руководитель аппарата правительства. Не предусматривается совмещение должности зампреда правительства и главы Минпромторга (при этом Денис Мантуров, с 2012 г. руководивший министерством, предложен на пост первого вице-премьера).

Структура федеральных ведомств идентична той, что была ранее. Единственное исключение: Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству вывели из ведения Министерства обороны.

Федеральное агентство по рыболовству по-прежнему оставлено в ведении Министерства сельского хозяйства — как это было предусмотрено в 2012 г.

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