Технологическому обеспечению продбезопасности посвятят нацпроект

Для технологического обеспечения продовольственной безопасности разработают специальный национальный проект. Он будет включать в том числе и федеральные проекты по генетике и селекции в АПК.

Об этом сообщил Михаил Мишустин при прохождении процедуры утверждения на пост председателя правительства, передает корреспондент Fishnews.

Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» готовится по поручению президента, заявил Михаил Мишустин.

Предполагается, что в нацпроект будет входить восемь федеральных проектов. «Там и селекция, и генетика по АПК, и обеспеченность АПК важнейшими ферментами кормовых добавок, и обеспеченность АПК ветеринарными препаратами, и технологическая независимость в сельскохозяйственном машиностроении...», — рассказал Михаил Мишустин.

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