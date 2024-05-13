Михаил Мишустин рассказал о ключевых направлениях работы будущего правительства

Михаил Мишустин, выступая перед депутатами в качестве кандидата на пост премьер-министра, представил программу основных направлений деятельности будущего правительства.

Основой работы правительства в следующие шесть лет Михаил Мишустин назвал послание президента Федеральному Собранию. Для этого, заявил на тот момент еще претендент на должность главы правительства, предстоит сконцентрироваться на шести основных направлениях, сообщает корреспондент Fishnews.

Это развитие и укрепление экономики; обеспечение технологического суверенитета; цифровая трансформация, народосбережение и поддержка семей с детьми; повышение благосостояния граждан; сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры.

В блоке, посвященном развитию и укреплению экономики, Михаил Мишустин отметил необходимость новой модели экономического роста. Формировать ее предполагается через экономику предложения и создание условий для открытия новых предприятий. «Объем промышленного производства предстоит нарастить на десятки процентов», — обратил внимание кандидат в премьеры.

Напомним, что в рамках развития экономики предложения федеральным ведомствам было поручено до середины мая разработать комплексы первоочередных мероприятий на 2024–2025 гг., направленных на наращивание предложения в соответствующих отраслях. В том числе Минсельхоз получил задачу подготовить такой комплекс мер в сфере обеспечения продукцией АПК.

По словам Михаила Мишустина, продолжится поддержка проектного и акционерного финансирования, работа по повышению привлекательности российской юрисдикции.

При наращивании объемов производства новым товарам необходимы будут рынки сбыта. Причем не только внутри страны, но и за рубежом, отметил претендент на пост главы правительства. Здесь он напомнил в том числе о заданной в послании президента планке по повышению экспорта продукции АПК к 2030 г. в полтора раза.

При этом будущий премьер заявил о курсе на открытость. «Отдельно хочу подчеркнуть, что, несмотря на продолжающееся давление на нашу страну, мы не планируем вводить какие-либо ограничения для тех зарубежных предпринимателей, которые хотят и дальше работать у нас либо планируют прийти в Россию с новыми проектами. Равно как мы не намерены ни в коей мере ограничивать возможности для отечественных компаний работать на внешних рынках», — заверил Михаил Мишустин.

Основной акцент делается на создании благоприятных условий для взаимодействия с дружественными странами, отметил кандидат в главы правительства. Будут готовиться соглашения о свободной торговле с государствами АТР, Ближнего Востока, Африки, расширяться промышленная и научно-техническая кооперация, запускаться новые совместные экономические и инвестиционные проекты, сообщил Михаил Мишустин.

«Для этого станем укреплять транспортно-логистическую инфраструктуру, в том числе для расширения транзита товаров по международным коридорам», — добавил он.

Претендент в премьеры отметил важность повышения производительности труда, развития малого и среднего бизнеса и снятия излишних барьеров для предпринимателей.

С формированием экономики предложения напрямую увязано второе направление, которое по словам Михаила Мишустина, должно стать ключевым для правительства. Это обеспечение технологического суверенитета.

Здесь предполагается создать полный цикл собственного выпуска сложных товаров – от научно-исследовательских и конструкторских работ, исследований до серийного производства. Для поддержки предполагается использовать Фонд развития промышленности, механизм промышленной ипотеки, субсидии на НИОКР.

Предполагается запустить проекты технологического суверенитета. Предварительно их будет девять: в сфере радиоэлектроники, станкостроения, медицинской техники и технологий, малотоннажной химии, беспилотных авиасистем, космоса, атома, новых энергетических технологий, продовольственной безопасности.

Реализация проектов в сфере технологического суверенитета должна обеспечить снижение импорта до уровня не более чем 17% ВВП.

Третье ключевое направление также напрямую связано с производством и бизнес-средой. Это цифровая трансформация. Для развития собственных ИТ-решений будет задействован новый национальный проект по формированию экономики данных, обратил внимание Михаил Мишустин.

Депутаты утвердили кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства. В этот же день президент подписал указ о назначении на должность.

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