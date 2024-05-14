Японские китобои нацелились на финвалов

Япония планирует включить финвала в список видов китов, добываемых в коммерческих целях. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

Генеральный секретарь отметил, что японское агентство по рыболовству собирает мнения общественности о возобновлении охоты на финвала (сельдяной кит, или обыкновенный полосатик). Ёсимаса Хаяси также подчеркнул, что правительство Японии продолжит продвигать китобойный промысел и предпримет все необходимые для этого дипломатические шаги. При этом новая политика встречает критику со стороны природоохранных групп и стран, выступающих против добычи китов, сообщает корреспондент Fishnews.

«Киты являются важным источником пищи и должны использоваться устойчиво, основываясь на научных данных», — заявил Ёсимаса Хаяси. Он обратил внимание и на важность поддержания традиционной культуры питания.

В прошлом году китобои Японии добыли в общей сложности 294 малых полосатиков, полосатиков Брайда и сейвалов. Статистику приводят зарубежные СМИ со ссылкой на японское агентство по рыболовству. Напомним, что страна возобновила китобойный промысел в 2019 г. после почти тридцатилетнего перерыва.

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