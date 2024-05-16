Российские уловы подступают к 2 млн тонн

Положительная динамика на промысле сохраняется: к середине мая российские рыбаки в совокупности добыли почти 2 млн тонн. Это на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На Дальневосточный бассейн приходится 1,6 млн тонн освоенных водных биоресурсов, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Уровень 2023 г. превышен на 7%.

По данным федерального агентства, в Северном бассейне добыто 200,8 тыс. тонн (+11%), в Западном — 40 тыс. тонн, в Азово-Черноморском — 12 тыс. тонн (+4,4%), в Волжско-Каспийском — 35,3 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот в общей сложности поймал более 147 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, отметили в ведомстве.

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