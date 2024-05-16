Сахалинские правоохранители «отлавливают» браконьерскую рыбу в мессенджерах

В рамках борьбы с незаконным промыслом в прошлом году правоохранительные органы особое внимание уделяли проблеме продажи незаконных уловов в мессенджерах, отмечают в прокуратуре Сахалинской области.

Работу по противодействию нарушениям в сфере добычи водных биоресурсов обсудили участники межведомственного совещания, которое провел прокурор Сахалинской области Вячеслав Шайбеков.

Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконной добычей и оборотом водных биоресурсов, в прошлом году, снизилось на 18,6% (с 435 до 354), рассказали Fishnews в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

При этом отмечается рост числа преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору, — на 24,1% (с 58 до 72), а также преступлений, совершенных организованной группой, — с 2 до 5.

В рамках координационной деятельности особое внимание уделялось пресечению фактов продаже незаконных уловов — краба, трубача, лососей — через мессенджеры.

В надзорном ведомстве отметили, что для борьбы с браконьерством проводится профилактика, а в период лососевой путины организуются стационарные посты на основных маршрутах перевозки и мобильные группы. При этом к работе привлекаются и представители общественных организаций.

«Несмотря на принимаемые меры, по-прежнему недостаточно внимания уделяется фактам фиктивного ведения промысловой деятельности с последующей легализацией браконьерских уловов под имеющиеся квоты; продажи документов для легализации браконьерских уловов; сверхлимитной добычей ВБР в море без учета в промысловой документации и последующей легализацией улова в разрешенном районе», — указали в прокуратуре.

По результатам проверок в сфере рыболовства и аквакультуры за прошлый год органы прокуратуры выявили более 400 нарушений. 80 лиц привлечены к различным видам ответственности.

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