В Подмосковье задержали товарную партию браконьерской осетрины

В городе Балашихе Московской области у двух граждан изъяли около четырех тонн мороженой рыбы осетровых видов. Документов, подтверждающих законность происхождения продукции, не оказалось.

Незаконный оборот особо ценных водных биоресурсов пресекли пограничники при силовой поддержке СОБР России. Оба фигуранта задержаны, сообщили Fishnews в пресс-службе Погранслужбы ФСБ РФ.

Отмечено, что ущерб водным биоресурсам превысил 120 млн рублей.

Изъятое передали в Московско-Окское теруправление Росрыболовства. Ведется разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

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