Россия и Китай заявили курс на укрепление практического сотрудничества

Российская и китайская стороны рассматривают практическое сотрудничество РФ и КНР «в качестве важного фактора стимулирования социально-экономического развития и совместного процветания двух стран», говорится в совместном заявлении по итогам переговоров в Пекине Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Двухдневный визит президента России в Китай предусматривает работу в Пекине и Харбине. По итогам переговоров Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина было опубликовано совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

В блоке о практическом сотрудничестве говорится, что страны договорились последовательно повышать уровень инвестиционного взаимодействия и содействовать реализации крупных проектов.

Россия и Китай выразили готовность продолжать работу по скорейшей модернизации межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений.

Решено утвердить в 2024 г. новую редакцию Плана российско-китайского инвестиционного сотрудничества и «всемерно содействовать его практической реализации в целях повышения результатов двусторонней кооперации в сфере инвестиций».

Отмечена в заявлении и важность укрепления технологической и производственной кооперации, в том числе в области судостроения, сообщает корреспондент Fishnews.

Традиционно сделан акцент на необходимости расширения взаимного доступа продукции агропромышленного комплекса на рынки двух стран. В том числе страны подчеркнули важность увеличения объемов торговли продукцией водного промысла.

Стороны договорились укреплять инвестиционное взаимодействие в аграрной сфере, продолжить изучение вопросов создания российско-китайских пилотных и демонстрационных зон сельхозсотрудничества на Дальнем Востоке и в других регионах России.

Достигнута договоренность об увеличении доли национальных валют в двусторонней торговле и других экономических операциях, о совершенствовании финансовой инфраструктуры для бесперебойных расчетов.

В заявлении говорится о необходимости углублять взаимодействие в области транспорта, логистики, пограничных пунктов пропуска, в таможенной сфере, развивать сотрудничество в освоении Арктики и использовании Северного морского пути, в сохранении окружающей среды.

Россия и КНР также договорились продолжать работу по дальнейшему развитию взаимодействия Евразийского экономического союза и Китая в рамках реализации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой стороны. Напомним, что этот документ был подписан в мае 2018 г. и призван создать основу для прозрачности систем регулирования и упрощения торговых процедур.

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