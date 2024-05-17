Для управления маломерным судном потребуется сдать «теорию» по новому опроснику

МЧС России утвердило новую редакцию экзаменационных вопросов и ответов по аттестации на право управления маломерным судном. Сдавать теорию по новому опроснику кандидаты начнут с 10 июня.

В новой редакции экзаменационных вопросов (их около полутора тысяч) два основных раздела: по типам маломерных судов и районам плавания, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства.

Отмечено, что часть вопросов затрагивает знания по моторным и парусным судам, гидроциклам и судам особой конструкции. Другой раздел содержит теорию по внутренним водам и водным путям страны, а также внутренним морским водам и территориальному морю РФ.

Проверка теоретических знаний заявителя будет проводиться по вопросам, рандомно сформированным автоматизированной системой.

Новые экзаменационные вопросы размещены на официальном сайте МЧС России.

Напомним, осенью прошлого года начали действовать новые правила аттестации на право управления маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях. Изменения касаются сроков сдачи «практики», критериев выставления оценки, видеосъемки экзаменов, электронного удостоверения.

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