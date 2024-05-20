За вице-премьером Дмитрием Патрушевым официально закрепили рыбное хозяйство

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими заместителями. Дмитрий Патрушев, как и ожидалось, в качестве вице-премьера будет отвечать за госполитику в сфере АПК и экологии.

В рамках курирования агропрома Дмитрий Патрушев будет курировать в том числе и рыбное хозяйство, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

Также за новым вице-премьером закреплены вопросы изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, включая животных, водные объекты. В ведении Дмитрия Патрушева будет и тематика государственной экологической экспертизы.

В новой должности Дмитрий Патрушев отвечает за разработку, реализацию и контроль национального проекта «Экология».

Среди ведомств, деятельность которых координирует новый зампред правительства, — Минсельхоз, Минприроды, Минэкономразвития (в части выработки государственной политики в области ограничения выбросов парниковых газов, климатических проектов), Росрыболовства, Россельхознадзора.

Кроме того, Дмитрий Патрушев будет курировать социально-экономическое развитие Сибирского федерального округа.

Напомним, что Дмитрий Патрушев назначен заместителем председателя правительства указом президента 14 мая. Ранее, с 2018 г., он возглавлял Министерство сельского хозяйства.

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