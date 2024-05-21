Права на вылов кальмара-иллекса и белого налима пока остались без покупателя

На аукцион по продаже долей квот вылова, который планировалось провести в Москве 23 мая, не поступило заявок. Таким образом, права на добычу в Западном бассейне и районах действия международных договоров не проданы.

Аукцион по продаже долей квот на промысел, запланированный на 23 мая, признан несостоявшимся, сообщает корреспондент Fishnews. На участие в торгах не поступило заявок, говорится в протоколе заседания профильной комиссии Росрыболовства.

Напомним, что покупателям предлагалось 46 лотов. Это доли квот добычи в Западном бассейне — трески в Балтийском море (26-й подрайон), а также в районах действия международных договоров — трески в подрайоне 3М НАФО, морского окуня в подрайонах 3М, 3О НАФО и районе регулирования Конвенции о рыболовстве в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК), камбалы длинной красной (атлантической) в подрайонах 3NO НАФО, скатов в подрайонах 3LNO НАФО, лемонемы в зоне Японии, кальмара-иллекса в подрайонах 3+4 НАФО, налима белого в подрайонах 3NO НАФО.

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