Поморье нашло у себя много акваторий для форелеводства

В Архангельской области несколько лет в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства велись обследования водоемов на пригодность к аквакультуре. По данным профильного министерства региона, в Поморье можно дополнительно выращивать около 15,3 тыс. тонн радужной форели.

С 2017 по 2023 гг. было обследовано 105 водных объектов во всех районах Поморья. Даны рекомендации по формированию 68 рыбоводных участков, сообщили Fishnews в пресс-службе областного министерства АПК и торговли.

Министр Ирина Бажанова акцентировала внимание на важности таких исследований. «Результаты работы непосредственно на водных объектах показали, что индустриальное выращивание в естественных условиях, например радужной форели, почти в три раза превышает показатели, которые были получены при теоретических расчетах», — рассказала она.

Отмечено, что в ходе проведения работ количество пользователей рыбоводных участков в Архангельской области возросло почти в три раза, объемы выращиваемой рыбы увеличились более чем вдвое по отношению к 2016 г.

«Для стимулирования дальнейшего развития товарного рыбоводства в регионе предусмотрены меры господдержки, которые включают компенсацию части затрат новых предпринимателей на приобретение кормов и рыбопосадочного материала, а также части затрат на один килограмм реализованной или отгруженной на собственную переработку продукции товарного рыбоводства», — обратила внимание Ирина Бажанова.

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