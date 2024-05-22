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15-17 мая в Стамбуле состоялась первая выставка Seafood Expo Eurasia. Фото пресс-службы ESG

Что показывали российские компании на Seafood Expo Eurasia

В Стамбуле состоялась первая международная выставка Seafood Expo Eurasia, участие в которой приняли более 2 тыс. специалистов из 91 страны. Предприятия РФ представили широкий ассортимент рыбопродукции, оборудования, орудий лова, услуги судоремонта и логистики.

Об отечественных участниках выставки Fishnews рассказали в пресс-службе Expo Solutions Group — оператора экспозиции РФ.

Северо-Западный рыбопромышленный консорциум представил ассортимент продукции из трески, пикши и палтусов. Центральное место в экспозиции СЗРК заняли камчатский краб и краб-стригун опилио.

«Мурман» привез на Seafood Expo Eurasia варено-мороженую северную креветку, мойву, сельдь, скумбрию, треску, палтуса, окуня-клювача и путассу. «Пасифик Фиш Ресорсес» — кету блочной заморозки, а «Аврора+» (Nord Pilgrim) — северную креветку.

В экспозиции Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина были минтай, треска, изготовленные из них филе, сурими и мука, а также кета и рыбий жир.

Рыбий жир и рыбную муку для производства кормов для аквакультуры также представила компания «НОБИ». Был среди участников производитель очищенных рыбных жиров пищевого и ветеринарного качества «Капри».

Сектор судостроения и судоремонта России представило судоремонтное предприятие «Преголь», а оборудования — Fishering Service и «Навада».

«Волга-Днепр» и «Дальрефтранс» (FESCO) предложили услуги по логистике рыбной продукции.

Кроме того, СЗРК, «Волга-Днепр» и «Капри» провели презентации продукции и услуг в рамках деловой программы выставки.

Медиахолдинг «Фишньюс» выступает информационным партнером Expo Solutions Group.

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Fishnews

  • 15-17 мая в Стамбуле состоялась первая выставка Seafood Expo Eurasia. Фото пресс-службы ESG
  • Центральное место в экспозиции СЗРК заняли камчатский краб и краб-стригун опилио. Фото пресс-службы ESG
  • Участие в выставке приняли более 2 тыс. специалистов из 91 страны. Фото пресс-службы ESG
  • На Seafood Expo Eurasia представили богатый ассортимент рыбы и морепродуктов. Фото пресс-службы ESG
  • Выставка стала площадкой для деловых переговоров. Фото пресс-службы ESG
  • Участие в выставке приняли более 2 тыс. специалистов из 91 страны. Фото пресс-службы ESG
  • Участие в выставке приняли более 2 тыс. специалистов из 91 страны. Фото пресс-службы ESG
  • Ряд российских компаний провел презентации продукции и услуг в рамках деловой программы выставки. Фото пресс-службы ESG
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