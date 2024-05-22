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Система поиска склада на fishplace.ru существенно упрощает процесс подбора идеального места для рыбопродукции

Fishplace развивает цифровой рыбный рынок

Команда Fishplace предложила отрасли новый продукт, позволяющий продавать и покупать рыбу, подбирать для нее склад на одной платформе в несколько кликов. «Сейчас сайт наполняется предложениями, площадка становится цифровым оптовым рыбным рынком», — отмечает основательница платформы Юлия Беликова.

Проект fishplace.ru презентовали в 2023 году. Сервис получил положительные отзывы от представителей отрасли и достаточно быстро набрал популярность. Уже в марте 2024 г. на сайте было зарегистрировано свыше 250 пользователей — около 100 складов и более 150 рыбных компаний. И их количество продолжает расти.

«Фишплейс» объединяет на одной платформе всех участников оптовой купли-продажи и позволяет выстроить цепочку рыбных поставок в пределах одного сервиса — от вылова партии добывающими компаниями до передачи ее части мелким трейдерам.

Своим пользователям сервис предлагает большое количество возможностей. Рыбопромышленник сможет найти подходящий склад для своей продукции в любом регионе России, перевезти товар туда, а затем выставить нужный объем на продажу. Оптовик увидит актуальные предложения, выберет наилучший вариант и оставит заявку на покупку. Кроме того, если поставщик зарегистрирован на fishplace.ru, покупатели — постоянные или потенциальные — смогут «подписаться» на его рыбу и получить уведомление, как только нужный им товар поступит в продажу, рассказала собеседница Fishnews.

При этом платформа помогает решить проблемы не только каждого отдельного предпринимателя, но и отрасли в целом. В сезон массового промысла портовые холодильники могут быть заняты — замедляется выгрузка судов. Из-за этого компании вынуждены заблаговременно бронировать места для своей продукции, не будучи уверенными в датах и количестве товара. В то же время склады, расположенные в других регионах, пустуют.

С Fishplace можно избежать такой схемы. Чтобы найти свободный холодильник на ближайшее время, посетителю сайта достаточно при заполнении формы указать дату. Сервис покажет, какие склады готовы принять товар в указанный промежуток. А это — залог более быстрого движения грузов и более эффективной работы рыбной отрасли в целом.

Также разработка частично помогает разнообразить рыбные предложения. Сервис позволяет проанализировать наполненность рынка и определить, где и какой товар сейчас востребован. Например, некоторые западные переработчики и трейдеры отмечают, что потребители ценят и любят дальневосточную рыбу, однако дороговизна и сложность ее доставки в центральные регионы России негативно влияют на спрос. Покупка же товара со склада, который находится рядом, помогла бы решить часть проблем с логистикой и предложить более привлекательные условия сделки.

Полный текст читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

fishplace.ru

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  • Система поиска склада на fishplace.ru существенно упрощает процесс подбора идеального места для рыбопродукции
  • Инициатор создания fishplace.ru и директор компании «Тройка» Юлия БЕЛИКОВА
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