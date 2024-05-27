На северо-западе Сахалина «красная» путина стартует 15 июня

Областная комиссия по анадромным установила сроки для промышленного лова кеты и горбуши на северо-западе Сахалина. Путина здесь откроется 15 июня и, по плану, продлится до 30 сентября.

Решение комиссии распространяется на участок от мыса Елизаветы до мыса Погиби (Северо-Охотоморская подзона и подзона Приморье в границах Сахалинской области), сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на протокол заседания.

Чтобы исключить негативное воздействие на популяции транзитной горбуши, район промысла на северо-западном Сахалине решено ограничить удалением вглубь моря не более 500 метров от берега.

Напомним, на северо-западном Сахалине к освоению определено 848,5 тонны горбуши и 1630,8 тонны кеты.

Общий прогноз по вылову тихоокеанских лососей в Сахалинской области первоначально составляет порядка 90 тыс. тонн.

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