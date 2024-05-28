Узбекистан договорился с Россией о возможности выделения квот

Глава Росрыболовства Илья Шестаков подписал протокол о внесении изменений в соглашение с Узбекистаном. Документ предусматривает организацию совместных российско-узбекских предприятий.

Подписание состоялось в ходе визита в Узбекистан президента России Владимира Путина, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Изменения были ранее рассмотрены и согласованы по просьбе узбекской стороны. Протокол предполагает, что Россия в соответствии со своим законодательством будет ежегодно рассматривать вопрос о распределении квот добычи водных биоресурсов в исключительной экономической зоне РФ, выдает лицензии на их промысел совместным российско-узбекским предприятиям. Также предусматривается, что российская сторона предоставляет порты для базирования промыслового флота.

«Россия и Узбекистан развивают партнерство в области рыбного хозяйства — от промысла до наращивания товарооборота. Востребованное направление сотрудничества — подготовка и повышение квалификации кадров для рыбной отрасли», — отметил Илья Шестаков по итогам визита.

Основные направления совместной деятельности — научные исследования, разработка и реализация совместных проектов в области рыболовства, аквакультуры, переработки, хранения, транспортировки и реализации рыбной продукции, а также подготовка и повышение квалификации кадров для рыбной отрасли.

Филиал Астраханского государственного технического университета (АГТУ) в Ташкентской области готовит специалистов для работы в рыбохозяйственном комплексе Узбекистана, включая подготовку кадров в области экономики и управления предприятиями рыбохозяйственного профиля. Сейчас обучаются 1167 студентов по четырем программам бакалавриата по очной, заочной и очно-заочной формам обучения, из них 307 за счет средств бюджета Республики Узбекистан.

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