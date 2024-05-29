Госдума ратифицировала торговый договор с Ираном

Депутаты Госдумы приняли закон о ратификации Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран — с другой.

Документ был подписан в декабре прошлого года, он призван заменить действующее с 2019 г. временное соглашение.

Сейчас преференции охватывают около 60% российского экспорта товаров, которые поставляют в Иран по пониженным пошлинам, сообщили Fishnews в пресс-службе Минэкономразвития. В ведомстве отметили, что благодаря временному соглашению товарооборот с республикой за четыре года увеличился в два раза: с 2,1 млрд долларов в 2019 г. до 4,1 млрд долларов в 2023 г.

«Новые договоренности затрагивают практически весь российский экспорт и существенно улучшают условия нашей торговли», — подчеркнул заместитель министра экономического развития Владимир Ильичев.

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