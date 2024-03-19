Вопрос с выбывающими из путины участками актуален не только для Приморья

В Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья рассчитывают, что механизм для работы в лососевую путину рыболовных участков, на которые истекает срок действия договоров, все-таки будет найден, рассказал глава АРПП Георгий Мартынов. Вопрос актуален и для Хабаровского края.

Тему с рыболовным участками, выпадающими из лососевого промысла в 2024 г., президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья прокомментировал на конференции Fishnews Online.

Летом в северных районах края традиционно проходит лососевая путина. «Для нашего севера это достаточно важный объем работы», — напомнил Георгий Мартынов. Однако действие договоров на половину рыболовных участков заканчивается как раз в период промысла.

В ассоциации надеются, что механизм продления действия договоров все-таки будет найден.

Такие участки есть и в Хабаровском крае, сообщил руководитель региональной ассоциации Сергей Рябченко. Ситуация, может быть, не столь серьезна, как в соседнем регионе, так как у пользователей есть и другие РЛУ, но все-таки потери в объемах вылова возможны, отметил он. Тем более что речь идет как раз о юге подзоны Приморье, где как раз ожидаются подходы горбуши.

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