Новый закон поможет отработать лососевую путину

Во втором чтении законопроект о внесении изменений в отраслевую правовую базу предлагается дополнить положениями, призванными решить вопрос промысла на рыболовных участках, право пользования которыми прекращается в период лососевой путины 2024 г.

Депутаты готовятся вернуться к рассмотрению проекта изменений отраслевого законодательства. Комитет по аграрным вопросам рекомендовал к принятию во втором чтении ряд поправок, сообщает корреспондент Fishnews.

Это в том числе и изменения, призванные решить вопрос рыболовных участков, срок действия договоров на которые истекал как раз во время лососевой путины. Об этом проблеме заявляли в Приморье и Хабаровском крае.

Согласно поправке, которую предложили депутаты Алексей Гордеев и Владимир Кашин, если срок действия договора на рыболовный участок истекает до 1 ноября 2024 г., то он считается продленным на прежних условиях до заключения нового договора, но не позднее 31 декабря 2024 г. Этот принцип будет действовать при отсутствии отказа юрлица, индивидуального предпринимателя или общины коренных малочисленных народов.

В случае принятия изменения вступят в силу с 1 июня 2024 г. — такой срок также предусмотрен поправкой, предложенной депутатами.

Напомним, что с 1 сентября вступят в силу принятые в июле прошлого года изменения закона о рыболовстве по принципам закрепления рыболовных участков.

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