Рыбаки налегают на иваси

Дальневосточная сардина (иваси) идет хорошо: к 29 мая отечественные предприятия добыли около 30 тыс. тонн. Это на 22% выше уровня прошлого года, отмечают в Росрыболовстве.

Прогнозируемый вылов иваси в текущем году — 579 тыс. тонн. При этом объем добычи может корректироваться по ходу путины.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, отечественный флот ведет промысел сардины и скумбрии как в российских водах, так и в исключительной экономической зоне Японии. Основной вылов обеспечивает добыча в ИЭЗ России.

Миграции иваси в воды РФ с каждым годом происходит все раньше, обратили внимание в федеральном агентстве. Активная фаза путины начнется летом.

В 2023 г. объем вылова сардины-иваси в прикурильских водах составил 544 тыс. тонн — это рекордный показатель за постсоветский период.

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