Глава Дагестана призвал перерабатывать каспийскую кильку в республике

Рыба с Каспия часто вывозится для переработки в другие регионы, надо развивать производственную базу в самом Дагестане, заявил глава республики Сергей Меликов.

Вопросы рыбного хозяйства Дагестана глава региона Сергей Меликов поднял в послании Народному Собранию республики, сообщает корреспондент Fishnews. Затяжной спад в рыболовстве и производстве рыбопродукции сменился хорошей динамикой, но все же показатели отрасли продолжают оставаться для республики проблемными, заявил руководитель Дагестана.

Современная структура производственных мощностей, по его словам, существенно разрознена, в том числе находится в частных руках. «Это неплохо, но развивается она пока не по единому стандарту. Она сильно изношена», — отметил Сергей Меликов.

В связи с этим, считает глава Дагестана, рыба часто вывозится для переработки в другие регионы, например, в Калининградскую область.

«Посчитаем давайте экономику: возить или создать производство свое. И здесь у нас платить за это производство налоги. Нам что выгоднее?» — обратился к участникам оглашения послания глава региона.

Тот же вопрос, по его словам, стоит и в сфере аквакультуры. Рыба, заявил Сергей Меликов, выращивается в Дагестане, а икра для потребителя выпускается за пределами республики.

«И вот такие «подарки» мы делаем другим регионам, при этом сами остаемся заложниками дотаций. Я призываю: может быть, пора это остановить? И самим оказывать помощь другим регионам?» — сказал Сергей Меликов.

Он призвал искать и привлекать инвесторов для развития отрасли. В качестве задач здесь глава Дагестана назвал создание производственной базы завершенного цикла по переработке каспийской кильки, организацию четкой логистики. Необходимо увеличивать вылов и переработку и других видов рыб, добавил глава республики.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews