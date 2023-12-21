Дагестан скорректировал свою «рыбную» программу

В Республике Дагестан обновили региональную программу развития рыбохозяйственного комплекса. В новой редакции отмечены первые успехи, в то же время из документа исчезли распределение объемов финансирования до 2027 г., целевые индикаторы и упоминание о четырех крупных инвестпроектах.

Текст обновленной программы опубликован на региональном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно актуализированной статистике, по итогам 2022 г. в республике достигнут лучший показатель по объему вылова за последние 20 лет: освоено более 42 тыс. тонн, в том числе 33,7 тыс. тонн принесла добыча каспийской кильки.

Также зафиксированы успехи в области аквакультуры. Отмечено, что в регионе действует 84 рыбоводных хозяйства (в прежней редакции — 74), по итогам первой половины 2023 г. выращено 5,8 тыс. тонн.

Авторы новой редакции упоминают про развитие рыбопереработки в Дагестане. На первоначальном этапе практически вся выловленная килька в свежем виде вывозилась на перерабатывающие предприятия Калининградской области и Краснодарского края. В 2023 г. на зарегистрированных в республике предприятиях организована заморозка уловов, что формирует базу для первичной переработки рыбы.

Суммарная мощность единовременного хранения рыбной продукции с использованием морозильного оборудования в республике составляет 5,6 тыс. тонн. По итогам 2022 г. переработано 338,2 тонны рыбы, в том числе 92,9 тонны выловленной (выращенной) в Дагестане, и 245,3 тонны привозного сырья (преимущественно лососевых).

В 2022 г. в региональном бюджете на оказание поддержки предприятиям отрасли было выделено 67 млн рублей. Средства освоены в полном объеме. По итогам рассмотрения поступивших 43 заявлений поддержка оказана 39 претендентам. В текущем году на эти цели предусмотрено 53 млн рублей.

В то же время из обновленной программы исчезли упоминание о четырех крупных инвестиционных проектах и фрагмент о необходимости реконструкции Махачкалинского рыбного порта. Кроме того, документ теперь не содержит роспись планируемых до 2027 г. средств регионального бюджета на реализацию программы, целевые индикаторы, прогноз развития рыбохозяйственного комплекса на период до 2027 г., а также перечень программных мероприятий и механизмов их реализации.

Напомним, что прошлая редакция программы была утверждена в апреле 2023 г. Новое постановление вступит в силу с 1 января 2024 г.

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