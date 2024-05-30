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Во Владивостоке обсудили проблемы перевозок рыбы по Севморпути

Во Владивостоке обсудили проблемы перевозок рыбы по Севморпути

Нарастить объемы доставки рыбопродукции по Северному морскому пути поможет строительство рефрижераторного флота усиленного ледового класса, более рациональное распределение субсидий и развитие портов Северо-Запада — об этом говорили участники круглого стола во Владивостоке.

В рамках Морского конгресса состоялся круглый стол «Реализация мер господдержки для увеличения объемов доставки рыбной продукции по Севморпути: проблемы, задачи, решения», сообщает корреспондент Fishnews.

Член Совфеда от Приморья Людмила Талабаева отметила, что увеличение объемов доставки рыбной продукции по Северному морскому пути способно существенно повлиять на доступность рыбной продукции для населения. Это может помочь увеличить потребление рыбы с 22 до 28 кг на человека в год, подчеркнула сенатор.

Гендиректор терминала «Сероглазка» (ГК «Норебо») Владимир Вальтер заострил внимание на вопросе субсидирования перевозок по Севморпути. «Оценивать ее [субсидии — прим. ред.] достаточность или недостаточность не хотелось бы, но хотелось бы отметить ее применение. Субсидия должна выделяться не морскому перевозчику, а логистической структуре, оператору, который осуществляет полный комплекс услуг. Или рыбопромышленной компании», — считает руководитель компании.

Он обосновал это структурой транспортных расходов на примере прошлогодних поставок рыбы по маршруту Петропавловск-Камчатский — Мурманск. По словам Владимира Вальтера, при конечной стоимости доставки порядка 550 тыс. рублей за сорокафутовый контейнер на долю морской перевозки приходилось всего 90 тыс. рублей. Остальное «съедали» услуги портофлота и стивидоров, доставка продукции автотранспортом из Мурманска до Москвы и т.д.

Руководитель компании также отметил проблему с готовностью инфраструктуры портов Северо-Запада к увеличению объемов перевозок рыбы с Дальнего Востока. «Если говорить о скорости доставки грузов, то предпочтительнее выглядит Мурманск. Но Мурманск исторически строился как балкерный терминал», — подчеркнул Владимир Вальтер. В то же время Санкт-Петербург не всегда удобен по логистике и не все суда заходят в этот порт, обратил внимание гендиректор «Сероглазки».

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов напомнил про отсутствие рефрижераторного флота усиленного ледового класса. По словам главы АРПП, таких судов, приспособленных к арктическим перевозкам, в России и раньше практически не было.

Он особо отметил, что необходимо строить не только специально приспособленные для Севморпути суда под перевозку рыбы, но и транспортные рефрижераторы в принципе. Их в России не строили лет 35-40, подчеркнул Георгий Мартынов.

Глава АРПП также поднял вопрос о субсидировании перевозок рыбы по Севморпути. Он заметил, что в последние годы рыбопромышленные компании предпринимали отдельные эксперименты по отправке несубсидируемых рейсов. «Но как-то с экономикой там не пошло. Поэтому вопросы субсидирования остаются на первом месте», — подытожил руководитель отраслевого объединения.

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