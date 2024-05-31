Участки для КМНС будут распределять по новым правилам

Правительство утвердило правила организации конкурсов по участкам для традиционного рыболовства. Новый регламент будет действовать для конкурсов, которые проводятся с 1 сентября 2024 г.

Подзаконную базу по рыболовным участкам продолжают приводить в соответствие с изменениями в отраслевом законодательстве. Постановлением правительства от 28 мая 2024 г. № 693 утверждены новые Правила организации и проведения конкурса на право заключения договора пользования рыболовным участком. Как сообщает корреспондент Fishnews, эти правила распространяются на участки для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Организаторами конкурса выступают терорганы Росрыболовства, если речь идет о морских водах или участках для добычи анадромных, катадромных и трансграничных видах рыб. Для рыболовных участков, выделенных во внутренних водах РФ, обязанности по организации конкурса возложены на исполнительные органы регионов.

Правилами предусмотрено, что при оценке заявок от участников конкурса комиссия учитывает ряд критериев. В их числе — средневзвешенные показатели освоения лимитов на рыболовных участках, расположенных в том же районе, за последние четыре года, средняя численность КМНС — членов общины, удаленность участка от места нахождения общины.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 г.

Напомним, что принятый в июле 2023 г. федеральный закон предусмотрел для добросовестных пользователей рыболовных участков возможность перезаключения договора на новый срок без торгов — без конкурсов и аукционов. Эта преференция распространяется в том числе на общины коренных малочисленных народов. Подзаконная база для такого переоформления еще формируется.

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