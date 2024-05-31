Для импортеров племенной рыбы вышел новый документ

Минсельхоз определил критерии отнесения импортируемых сельскохозяйственных животных к племенной продукции. Такие параметры прописаны в том числе для рыбы разных видов.

С 1 сентября 2024 г. ужесточаются правила импорта племенной продукции, а также условия использования семени и эмбрионов племенных животных для разведения. Для импорта из стран, не входящих в ЕАЭС, понадобится заключение Минсельхоза об отнесении к племенной продукции (материалу). Его будут выдавать на каждую партию, ввозимую в Россию.

В связи с этим министерство подготовило критерии отнесения импортируемых сельскохозяйственных животных, семени и эмбрионов к племенной продукции. Критерии утверждены приказом ведомства от 23 апреля 2024 г. № 219. Документ вступит в силу с 1 сентября 2024 г. и будет действовать до 1 сентября 2030 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в числе прочего определены сведения, которые нужно будет указывать при импорте племенных белого и черного амуров, африканского клариевого сома, белуги, бестера, веслоноса, карпа, леностера, русского и сибирского осетров, пеляди, стерляди, тиляпии, белого и пестрого толстолобиков, радужной форели.

Предусмотрено, что в племенном свидетельстве (паспорте) или другом документе, выданном в соответствии с законодательством страны-экспортера, должны быть указаны идентификационный номер партии, порода (породная группа), страна происхождения, полное наименование уполномоченного органа страны-экспортера, выдавшего официальный документ на партию, и дата выдачи этого документа.

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