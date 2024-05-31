Морской регистр поделился статистикой строительства промыслового флота

Рыбопромысловый флот сегодня — один из самых динамичных секторов отечественного судостроения под техническим наблюдением морского регистра, заявил руководитель отдела промышленности и судостроения РС Илья Яценко.

На сегодняшний день на разных стадиях постройки под наблюдением РС находится 73 промысловых судна — примерно 30% от общего числа судов в постройке на класс регистра, рассказал глава отдела промышленности и судостроения Российского морского регистра судоходства Илья Яценко на профильной сессии в рамках Морского конгресса во Владивостоке.

На рассмотрении — 12 проектов флота для рыбаков, 8 судов — в стадии планируемой постройки на класс регистра, передает корреспондент Fishnews.

Если брать период с 2021 г., то в среднем в год строится 5-6 судов, сообщил представитель РС.

В этом году уже сдано пять судов — «Гандвик-1», «Капитан Мартынов», «Кулой», «Апача», «Капитан Егоров», говорилось в презентации спикера. Это не только флот с российских верфей — «Кулой» построен в Китае.

Из 73 судов, которые находятся сейчас в постройке под надзором регистра, 72 строится на российских верфях и одно — в Турции. В том числе и краболовы. Согласно приведенным данным, строительство 28 судов ведется на Дальнем Востоке.

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