РРПК получила четвертое судно по программе «квоты под киль»

На Адмиралтейских верфях подняли государственный флаг на супертраулере «Капитан Мартынов» — это четвертое судно, которое заказало в рамках механизма инвестквот Русская рыбопромышленная компания.

Большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 предназначен для промысла минтая и сельди в Беринговом и Охотских морях, а также в прилегающих к ним районах восточного побережья России, рассказали в пресс-службе РРПК.

На судне будут функционировать рыбоперерабатывающая и мукомольная фабрики, мощности которых позволят производить ежесуточно до 60-80 тонн рыбного филе или 80 тонн фарша сурими, а также до 40 тонн рыбной муки.

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов назвал новое судно «прекрасной иллюстрацией работы механизма «квоты под киль», процитировала пресс-служба. Участие в церемонии поднятия флага приняла вице-премьер Виктория Абрамченко.

Напомним, что «Капитан Мартынов» был заложен в августе 2020 г. Всего РРПК заказала на Адмиралтейских верфях 10 супертраулеров — под получение долей квот вылова минтая и сельди. Ранее для группы компаний были построены «Капитан Вдовиченко», «Механик Маслак» и «Механик Сизов». Эти суда демонстрируют высокие производственные показатели, отметила генеральный директор РРПК Ольга Наумова.

На верфи сообщили, что продолжается строительство на стапеле пятого и шестого БМРТ — «Капитан Юнак» и «Механик Щербаков».

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