Камчатка пробует силы в постройке рыболовных судов

На малом рыболовном сейнере «Апача», строительством которого занимался РК имени Ленина, подняли государственный флаг. Постройка новых судов — важное событие для Камчатского края, подчеркнул губернатор Владимир Солодов.

Губернатор Владимир Солодов в своем телеграм-канале поздравил коллектив РК имени В.И. Ленина и жителей региона с понятием флага на МРС «Апача». Судно построено на Камчатке на верфи, принадлежащей рыболовецкому колхозу.

Глава региона отметил, что строительство велось в рамках предусмотренной президентом программы инвестиционных квот. «Мы видим, что приходят и крупные суда, но этот небольшой с виду МРС — особенный. Он знаменует веху обновления флота. Показывает, что развивается не только сфера переработки рыбы, но и судостроение», — заявил Владимир Солодов.

Всего должно быть сдано шесть малых рыболовных сейнеров типа «Нельма» проекта МРС-150. Как сообщали Fishnews в пресс-службе правительства Камчатского края ранее, суда задействуют в прибрежном промысле: они будут доставлять охлажденную рыбу на береговые заводы. Сдача всей серии запланирована на 2025 г.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews