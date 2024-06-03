Для закрепления рыболовных участков перевыпустили правила

Правительство выпустило новые правила подготовки и заключения договора пользования рыболовным участком. Они вступят в силу с 1 сентября 2024 г.

Федеральные власти продолжают выпускать документы в рамках принятых в июле прошлого года изменений закона о рыболовстве. Постановлением правительства от 31 мая 2024 г. № 740 утверждены Правила подготовки и заключения договора пользования рыболовным участком. Как и поправки в закон, они вступят в силу с сентября.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предусмотрены разные алгоритмы для разных случаев: когда участок закрепляется для промышленного лова или организации любительской рыбалки по итогам аукциона; когда РЛУ предоставляется для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов по результатам конкурса. Также предусмотрен порядок подготовки и заключения договора с пользователями, которым закон позволяет получить участок на новый срок без торгов — конкурсов и аукционов. Такая возможность есть и для промышленников, и организаторов любительской рыбалки, и для традиционного рыболовства.

Этим же постановлением правительство утвердило формы примерного договора пользования участками — для промышленного рыболовства, для организации любительской рыбалке и для традиционного рыболовства. Из них можно узнать, например, какие обязанности предполагается закреплять за пользователями.

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