Бизнесу пересчитают налоговую нагрузку

Правительство одобрило изменения налоговой системы. Предполагаются в том числе и новшества для бизнеса. В кабмине выразили надежду, что поправки будут приняты уже в весеннюю сессию парламента.

На заседании 31 мая правительство одобрило для внесения в Госдуму три законопроекта. Это изменений в Налоговый кодекс, в Бюджетный кодекс и в закон о федеральном бюджете на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.

Поправки, как отметил министр финансов Антон Силуанов, позволят обеспечить необходимым финансовым ресурсом выполнение поручений, изложенных президентом в послании Федеральному Собранию.

Разработчики поправок, по словам главы Минфина, руководствовались четырьмя принципами.

Первое — это справедливость, стабильность и предсказуемость налоговой системы. Второе — стимулирование инвестиционной активности компаний. Третье — перераспределение ресурсов на решение задач в социальной и экономической сферах. Четвертое — создание равных условий конкуренции.

Для физических лиц

Предполагается расширение прогрессивной шкалы НДФЛ. Для работников с годовым доходом ниже 2,4 млн рублей ставка налога сохранится на уровне 13%. Для доходов от 2,4 млн до 5 млн рублей в год будет предусмотрена ставка 15%, от 5 млн до 20 млн рублей в год — 18%, от 20 млн до 50 млн — 20% и свыше 50 млн рублей — 22%.

Такие новшества коснутся всего 3% работающего населения, отметили в правительстве. Меры поддержки власти обещают семьям с детьми и тем, кто заботится о своем здоровье.

Регионы и муниципалитеты получат право устанавливать более высокие ставки имущественных налогов по имуществу стоимостью выше 300 млн рублей. «Предельная ставка для таких имущественных комплексов может по решению муниципалитетов увеличиваться с 2 до 2,5%, а для дорогостоящих земельных участков ставка может быть увеличена, также по решению региональных, местных властей, с 0,3 до 1,5%», — рассказал Антон Силуанов.

Дополнительные сборы, по его словам, пойдут на социальные цели, сообщает корреспондент Fishnews.

Для бизнеса

Ставка налога на прибыль должна вырасти до 25%. При этом разработчики изменений предлагают отказаться от курсовых экспортных пошлин.

В правительстве также заявили о необходимости «сохранить и усилить инвестиционные налоговые стимулы, особенно в стратегических отраслях».

Предлагается оставить условия налогообложения для преференциальных режимов, которые функционируют с учетом стабилизационных оговорок.

Бессрочно планируется продлить возможности применения инвестиционного налогового вычета и режима региональных инвестиционных проектов для организаций, подлежащих включению в соответствующий реестр.

«Дополнительно мы вводим федеральный инвестиционный вычет. Это новация. Только за счет федеральной части налога на прибыль, как и просил нас бизнес. Его конкретные параметры будут определяться правительством Российской Федерации», — заявил Антон Силуанов.

Средства от налога на прибыль, сказал он, пойдут на решение задач развития бизнеса, в том числе инфраструктурных.

Ставки и правила обложения НДС предлагается оставить без изменений. Также заявлено о планах скорректировать формулу расчета рентных налогов в ряде отраслей.

Правительство предусмотрело меры, направление на борьбу с искусственным дроблением бизнеса. Предлагается увеличить порог для перехода на упрощенную систему налогообложения — до 450 млн рублей и по основным средствам — до 200 млн рублей. Одновременно вводится обязанность по уплате НДС для налогоплательщиков с доходами более 60 млн рублей. Предполагается одновременный отказ от повышенных ставок в размере 8% — для «доходов» и 20% — для режима «доходы минус расходы».

«При этом бизнесу будет предоставлена альтернатива по уплате НДС на его выбор: либо общий режим налогообложения — 20% (10% по отдельным видам товаров и 0%) НДС со всеми вычетами; либо 5% НДС без права на вычеты (это в режиме тех предприятий, которые имеют выручку от 60 млн до 250 млн рублей) и 7% НДС без права на вычеты (для доходов от 250 млн до 450 млн рублей в год)», — рассказал министр финансов.

Предпринимателям, которые добровольно откажутся от искусственного дробления бизнеса, власти обещают «налоговую амнистию».

Заявлены планы по снижению тарифов страховых взносов для малого и среднего бизнеса в обрабатывающих секторах. Перечень ОКВЭДов по таким компаниям будет устанавливаться правительством.

«Надеемся на рассмотрение законопроекта в Государственной Думе и Совете Федерации в весеннюю сессию, с тем чтобы обеспечить введение новаций начиная с января следующего года», — подчеркнул Антон Силуанов.

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