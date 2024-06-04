Для ГЭЭ обновили правовую основу

Правительство утвердило новое положение о проведении государственной экологической экспертизы. В прошлом году закон в этой сфере претерпел изменения.

Положение о проведении государственной экологической экспертизы, утвержденное постановлением правительства от 28 мая 2024 г. № 694, вступит в силу (за исключением одного абзаца) с 1 сентября 2024 г.

Новый документ придет на смену положению, которое утверждено постановлением правительства от 7 ноября 2020 г. № 1796, сообщает корреспондент Fishnews.

Положение устанавливает порядок проведения ГЭЭ, осуществляемой Росприроднадзором (его территориальными органами) и уполномоченными органами регионов.

Также вышел приказ Минприроды от 8 мая 2024 г. № 283, утверждающий перечень документов для прохождения экспертизы. Он также вступит в силу с 1 сентября 2024 г.

В декабре был принят федеральный закон, предусматривающий изменения в области ГЭЭ. В частности, в новой редакции был изложен перечень объектов государственной экологической экспертизы федерального уровня. В том числе из списка объектов ГЭЭ исключены документы и документация, обосновывающие хозяйственную и иную деятельность в сфере пастбищной аквакультуры. При этом процедура осталась для пастбищной аквакультуры в границах особо охраняемых природных территорий и охранных зон ООПТ, а также для индустриальной аквакультуры.

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