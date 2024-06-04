Россия и Марокко подтвердили тесное сотрудничество в рыбном хозяйстве

В Рабате состоялась четвертая сессия Российско-Марокканской смешанной комиссии по рыболовству. Стороны обсудили дальнейшие планы по развитию сотрудничества и результаты предыдущей совместной работы.

Российскую делегацию возглавил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, марокканскую — генеральный секретарь департамента морского рыболовства Министерства сельского хозяйства и морского рыболовства королевства Закия Дриуш.

Глава Росрыболовства отметил, что сотрудничество двух стран в области рыбного хозяйства носит стратегический и долгосрочный характер: в этом году исполняется 46 лет с момента заключения первого межправительственного «рыбного» соглашения.

С тех пор промысловый флот РФ успешно работает в атлантической рыболовной зоне Марокко, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства. Отечественные специалисты ежегодно проводят научные экспедиции; развивается сотрудничество в сфере образования: марокканской стороне предоставляются квоты для обучения студентов в российских институтах рыбохозяйственного профиля.

«Упрочение взаимовыгодных отношений наших стран — в числе приоритетов Росрыболовства», — подчеркнул Илья Шестаков.

Подводя итоги сессии, он отметил активную и плодотворную работу обеих делегаций и пригласил Закию Дриуш на VII Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которые состоятся 17-19 сентября в Санкт-Петербурге.

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