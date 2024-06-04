Таблицы крабовых «квот под инвестиции» подсократили

Росрыболовство исключило объемы вылова крабов на Дальневосточном бассейне для компании «Мерлион» из распределения на 2024 г. Решение принято в связи с признанием договора на доли квот добычи в инвестиционных целях ничтожным.

Исключение объемов, ранее распределенных на 2024 г. компании «Мерлион», предусмотрено приказом Росрыболовства от 30 мая 2024 г. № 292.

Речь идет о 100% квот вылова в инвестцелях крабов стригуна опилио и волосатого четырехугольного в Западно-Сахалинской подзоне, колючего краба в подзоне Приморье и Восточно-Сахалинской подзоне, равношипого краба в Южно-Курильской зоне, синего краба в Восточно-Сахалинской подзоне, сообщает корреспондент Fishnews.

Доли квот крабов «Мерлион» приобрел на аукционе в 2019 г. — с инвестиционным обязательством по строительству на российской верфи судна. В июне 2023 г. сообщалось о спуске краболова «Владимир», заказанного компанией, на воду.

В мае 2024 г. договор на доли квот был признан недействительным по решению Арбитражного суда Приморского края по иску заместителя генпрокурора РФ к бизнесмену Дмитрию Дремлюге и ряду других физических и юридических лиц. Мотивировка — незаконный иностранный контроль в стратегической отрасли.

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