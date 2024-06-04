Госпрограммы распределили между вице-премьерами

Глава правительству Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень кураторов государственных программ среди вице-премьеров. Документ по планам и показателям в рыбной отрасли закреплен за Дмитрием Патрушевым.

Изменения в перечень кураторов государственных программ внесены в соответствии с кадровыми перестановками, произошедшими в ходе утверждения нового состава кабмина.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства, Дмитрий Патрушев будет курировать госпрограмму «Развитие рыбохозяйственного комплекса». Также в его ведении госпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия, программы «Комплексное развитие сельских территорий», «Охрана окружающей среды», «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Развитие лесного хозяйства», контроль за реализацией госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса.

Напомним, что Дмитрий Патрушев назначен заместителем председателя правительства указом президента 14 мая. Ранее, с 2018 г., он возглавлял Министерство сельского хозяйства.

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