В рыбные ГОСТы могут внести поправки

Технический комитет по стандартизации рассматривает возможные корректировки ГОСТов по красной баночной икре и лососевым консервам. Речь идет о снижении доли соли в икре и изменении сроков хранения мороженой рыбы, используемой для производства консервов.

Эти вопросы обсуждались на заседании технического комитета по стандартизации ТК 300 «Рыбные продукты пищевые, кормовые, технические и упаковка» на площадке Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Рассматривая возможную коррекцию ГОСТ 18173–2004 «Икра лососевая зернистая баночная. Технические условия», участники заседания согласились, что вопрос уменьшения потребления соли с пищевыми продуктами актуален и заслуживает внимания.

Как сообщили Fishnews в пресс-службы ВНИРО, члены технического комитета единогласно поддержали предложение о снижении массовой доли поваренной соли при пересмотре межгосударственного стандарта. Принято решение о включении пересмотра ГОСТ 18173–2004 в Программу национальной стандартизации на 2025-2026 гг.

Председатель подкомитета ПК1 Елена Чупикова в своей презентации рассказала об изменениях положений ГОСТ 32156–2013 «Консервы из тихоокеанских лососевых рыб натуральные и натуральные с добавлением масла. Технические условия» при пересмотре стандарта с течением времени. А также о сложностях производителей лососевых консервов в связи с ограниченным сроком хранения мороженой рыбы в стандарте.

В итоге принято решение о необходимости сбора дополнительных обосновывающих материалов. Вопрос обсудят повторно на ежегодном заседании ТК 300 в октябре.

ТК 300 планирует и осуществляет руководство стандартизацией в рыбной отрасли, проводит экспертизу межгосударственных стандартов на продукцию и методы исследования, взаимодействует с Росстандартом. В состав технического комитета входят представители научно-исследовательских институтов, федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций, производителей рыбной продукции.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews