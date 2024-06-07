Выбор места для рыбалки сахалинцам решили упростить интерактивной картой

Жители Сахалина смогут воспользоваться интерактивной картой для построения маршрута к месту легальной добычи лосося. На цифровом сервисе собрали информацию о рыболовных участках, их пользователях, указаны номера экстренных служб по вопросам браконьерства.

Проект реализован при участии регионального министерства по рыболовству, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства. В компании-разработчике отметили, что такой подход к организации рыбалки впервые реализован в Сахалинской области и не имеет аналогов в России на сегодняшний день.

На картах можно посмотреть места для любительского лова горбуши (не более трех экземпляров) и симы.

Для бесплатного вылова горбуши в пределах суточной нормы имеется 55 мест, напомнил региональный министр по рыболовству Иван Радченко.

Он добавил, что также в области стремительно развивается рыбалка по лицензиям. В 2023 г. был только один участок для добычи симы по путевкам, в 2024 г. их уже восемь (три в Анивском районе, по одному участку в Поронайском, Смирныховском, Ногликском, Углегорском, Томаринском районах). В этом году на участках для любительского рыболовства добыто более 3 тонн симы.

С 5 июня открылся любительский лов симы на северо-востоке Сахалина, на реке Вал (Ногликский район) и реке Лангери (Смирныховский район).

Всего же для рыбалки по путевкам в области сформировано 15 участков, где можно добывать симу, горбушу, кету и кижуча.

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