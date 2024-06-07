Научный штаб лососевой путины приступил к работе
Результаты старта лососевой рыбалки и данные исследований по уточнению рыбных подходов обсудили на заседании научного штаба лососевой путины.
Первое заседание научного штаба лососевой путины провел директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин.
Ученые обсудили итоги старта рыбалки в дальневосточных регионах и научное сопровождение путины, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО. Рассматривались первые результаты учетной траловой съемки в период преданадромных миграций тихоокеанских лососей в северо-западной части Тихого океана на НИС «ТИНРО».
Также в преддверии старта промышленного рыболовства в Сахалинской области участники заседания обсудили вопросы по регулированию промысла горбуши в заливе Анива и добычи лососей в северо-западной части острова.
В состав штаба традиционно входят ведущие специалисты отраслевой науки из центрального института и дальневосточных филиалов. Работа научного штаба — наряду с другими мерами — помогает обеспечивать оперативность принятия решения для путины, отмечал ранее в интервью Fishnews Кирилл Колончин.
Дальневосточная лососевая путина сейчас на самом старте. В этом году ожидается вылов около 320 тыс. тонн красной рыбы.
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