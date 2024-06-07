Росморречфлот уточнил планы по «Генеральной уборке»

До конца года на Дальнем Востоке планируется поднять еще 80 затонувших судов, рассказали в Росморречфлоте. Работа ведется в рамках федерального проекта «Генеральная уборка».

Расчистку акваторий Дальневосточного федерального округа обсудили в рамках международного форума «Экология». Напомним, Росморречфлот — ответственный исполнитель «Генеральной уборки».

«На 2024 год в рамках федерального проекта установлен показатель по ликвидации 82 судов, из которых два уже удалены», — отметил и.о. начальника управления безопасности судоходства Росморречфлота Евгений Какоуров.

Мероприятия по очистке акваторий собираются продолжить в 2025-2030 гг. Кроме того, планируется расширить географию проекта, включив в него другие прибрежные регионы, рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

В Росморречфлоте обратили внимание, что по итогам 2023 г. на Дальнем Востоке поднято в общей сложности 88 затонувших судов.

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